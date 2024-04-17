NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難
湖人今天在西區附加賽以4分差距險勝鵜鶘後，以西區第7種子身份闖進季後賽，將在首輪遭遇去年在西區冠軍賽將他們橫掃出局的衛冕軍金塊，讓今天攻下23分9籃板9助攻的詹姆斯（LeBron James）也直言，很清楚金塊的實力以及與他們對戰的困難，但湖人將會做好準備。
湖人在今天與鵜鶘附加賽中一度在第三節領先對手達到18分之多，不過鵜鶘在威廉森（Zion Williamson）領軍下於第四節扳平，但比賽最後3分鐘威廉森傷退，湖人也靠著羅素（D'Angelo Russell）的關鍵三分球以及倒數階段戴維斯（Anthony Davis）、里夫斯（Austin Reaves）4罰俱中，以4分差距險勝，晉級到季後賽。
談到與鵜鶘一路拉鋸，詹姆斯說：「我們面對一支自尊心很強且很有競爭力的球隊，在上一次對決後我們就明白，他們會用盡一切來對抗我們，他們也做到了。」
而今天上半場手感不佳，直到下半場才挺身而出的戴維斯也直言，多虧其他隊友的支援才能拿下這關鍵一勝，「我今天和詹姆斯的命中率都不好，但包括羅素、八村壘、里夫斯等人跳出來幫助我們贏下這場比賽。」
湖人接下來季後賽首輪將遭遇金塊，兩隊去年在西區冠軍賽碰頭，最終湖人遭到橫掃出局，這也讓戴維斯在本季季初受訪時就曾直言，期待再度與金塊狹路相逢，對於雙方將再度碰頭，今天帶著背傷出賽的戴維斯也強調，將會以百分之百狀態迎接挑戰。
至於詹姆斯則說：「他們是衛冕軍，我們都明白跟他們交手有多困難，也必須想辦法讓他們打得很艱難，今晚我們會好好休息，然後隨即投入工作，準備好迎接這個艱困的系列賽。」
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