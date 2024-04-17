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NBA／美國男籃奧運夢幻隊最後一塊拼圖！雷納德確定參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德。 法新社
雷納德。 法新社

巴黎奧運美國男籃夢幻隊最後一塊拼圖確定！據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）確定參戰。

沃納羅斯基昨天指出美國隊12人名單已確定11人，外界都在猜測第12人會是誰，不到一天答案就出爐，近期有傷勢疑慮的雷納德確定加入。

雷納德一直被視為聯盟頂尖防守者，但生涯總是在與傷勢對抗，本季場均23.7分6.1籃板，例行賽最後8場比賽，因右膝發炎缺陣。

快艇季後賽首輪將對決獨行俠，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）受訪時透露雷納德已開始參加訓練，被問到是否首戰能復出，泰隆魯只回應：「讓我們拭目以待。」

美國男籃12人名單：

後衛：勇士柯瑞（Stephen Curry）、太陽布克（Devin Booker）、灰狼愛德華（Anthony Edwards）、溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、塞爾蒂克哈勒戴（Jrue Holiday）。

前鋒：湖人詹姆斯（LeBron James）、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）、快艇雷納德。

長人：76人安比德（Joel Embiid）、湖人戴維斯（Anthony Davis）、熱火阿德巴約（Bam Adebayo）。

2024巴黎奧運 Kawhi Leonard 快艇

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