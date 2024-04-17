NBA／葛里芬宣布正式退休！曾在快艇創造「空拋之城」
現年35歲的「灌籃王」葛里芬（Blake Griffin）今天宣布正式退休，結束14年職業生涯，他在聲明中表示，「這些經歷讓我在聯盟的14年變得令人難忘，我無法不感到感激。」
葛里芬2009年以選秀狀元之姿加盟快艇，首年就遭遇傷病整季報銷。葛里芬下賽季強勢回歸就入選明星賽，他在灌籃大賽中飛躍一台汽車暴扣，擦亮灌籃王招牌，季後更獲選年度最佳新人。
葛里芬生涯顛峰獻給快艇，與保羅（Chris Paul）和喬丹（DeAndre Jordan）共同打造「空拋之城」，球風賞心悅目。
不過他在2017-18賽季被交易到活塞，2018-19賽季重拾明星身手，帶領活塞打進季後賽，但他帶傷拚戰，也導致後來身手迅速退化。
葛里芬上季轉戰塞爾蒂克，最後一次上場是去年4月26日，他生涯6度入選全明星、5度最佳陣容前三隊，但沒有拿過總冠軍，留下遺憾。
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