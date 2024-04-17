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NBA／附加賽今迎戰國王 勇士老神在在
NBA附加賽將在今天由西區兩場賽事點燃戰火，其中第10名晉級附加賽的勇士隊必須連過兩關才能晉級季後賽，儘管首場比賽將對上去年在季後賽首輪上演搶7大戰的國王隊，但季後賽經驗豐富的勇士諸將顯得老神在在，主控柯瑞也直言，球隊正朝著好的方向邁進。
本季因為陣容磨合問題讓勇士繼2021年後再度落入附加賽行列，且身為分區第10，除了今天要先擊敗國王外，還必須與湖人隊與鵜鶘隊之戰的敗隊再交手一場，才能搶下西區季後賽第8種子席次。
不過對於賽季末段陣容逐漸趨於穩定，且幾名年輕球員逐漸打出接班氣勢的勇士來說，恐將成為其他季後賽球隊最不想碰上的對手，總教練柯爾說：「我們本季客場表現非常好，陣中還有很多具有冠軍經驗的球員，以及像保羅這樣的老將，他們對於客場作戰毫無畏懼。」
而勇士主控柯瑞也認為，老、中、青三代球員的磨合與搭配愈來愈好，讓他們正保持著良好的節奏，「年輕球員的成長為我們陣容帶來了深度，他們的存在感愈來愈強烈，儘管季後賽是一個不同的氛圍，但他們已經累積足夠的出賽時間和經驗，讓我們可以很放心的將他們放在場上。」
談到去年與國王在首輪打了7場才辛苦勝出，格林也直言今天就等同於去年的搶7大戰，「大家都會知道是什麼樣的激烈程度，就如同去年的搶7大戰，我們很清楚他們的戰術，他們也同樣如此。」
湖人出戰鵜鶘，勝者將成為西區第7種子，並在首輪遭遇衛冕軍金塊隊，儘管兩隊本賽季4度交手湖人拿下3勝，但詹姆斯也強調絕不能掉以輕心，「他們一定會做好充足準備，我們也必須帶著相同的迫切感出賽，這場比賽會非常困難並考驗著雙方體能。」
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