NBA／34歲德羅展打破詹皇耐操紀錄 表態想續留公牛

公牛隊的明星球員德羅展（DeMar DeRozan）在這個賽季創下了一項新的NBA紀錄，以2989分鐘成為在賽季總上場時間最多的最老球員，之前的紀錄由詹姆斯（LeBron James）所保持，他在2017-18年賽季33歲時達成此紀錄，而德羅展本季則是34歲。此外，德羅展還在節目上表態想要續留公牛。

在NBA征戰第15年的德羅展，本季仍繳出亮眼表現，但球隊卻再次面臨附加賽，他表示，「我想為這支球隊及這個城市帶來成功，這是我最想達成的。我總是想完成這項任務，過去幾年球隊因為傷病和一些起伏讓這件事變得困難。但我希望經歷這些風雨後，可以讓球隊變得更好。」

被問及是否續留公牛，德羅展坦言，「我喜歡這裡的所有。我喜歡這個城市和這支球隊的一切，從管理層到我們的工作人員。這是一個給我動力的地方，看到每個人都得到他們應得的，能再重新找回贏球的感覺。」

公牛如能想再次打出好表現，鮑爾（Lonzo Ball）的健康狀態相當重要，他因軟骨移植手術中而缺席本季的比賽，如他能復出且恢復昔日身手，球隊仍有機會重新展現競爭力。對於鮑爾的狀況，德羅展表示，「他一直是我見過的最堅強的人之一，始終積極的態度，他總是在努力。我還沒有機會親眼看到他的訓練。我希望他能重回球場。」