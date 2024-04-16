NBA／奪冠卻沒贏更多尊重 穆雷：我和約柯奇的雙人組是最強的

去年球季奪下隊史首座總冠軍的丹佛金塊，然而長期以來他們顯然一直都未被外界看好，這也讓當家後衛穆雷（Jamal Murray）感受到球隊並沒有得到足夠的尊重，他也直言自己與約柯奇（Nikola Jokic）是聯盟中最強的雙人組合。

「如果你讓我排名，我認為我們是最好的雙人組。人們對湖人的詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）有更多興趣，或者對里拉德（Damian Lillard）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的組合有期待，又或者想看唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）能擦出什麼火花，我認為他們都在更大的市場，如果我們談論的是繳出整體表現和默契最好的雙人組，我認為我和約柯奇無疑是第一名。」穆雷說。

Jamal Murray believes that the duo of himself and Nikola Jokic is better than the pairs of Damian Lillard and Giannis Antetokounmpo, LeBron James and Anthony Davis, and Luka Doncic and Kyrie Irving



“I think we’re the best duo. I think they’re in a bigger market and people have… pic.twitter.com/4mTcl4Yd1z — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年4月15日

穆雷是金塊隊的當家控球，但他生涯從未入選明星賽。儘管這是他未來的目標之一，但他並不認為自己需要證明什麼。穆雷表示，「我知道我比一些被選中的全明星更出色。這並沒有讓我感到煩惱。我知道我不需要向自己證明什麼，真正令我煩惱的是，有些人因為你沒有成為全明星，或者出於某些原因，他們就不會把你放在某些談話中，顯然很多人寧願選擇其他人而不是我。」

穆雷最後總結說道，「我必須做到這點，成為全明星球員，這是我和偉大球星之間的區別，因此我必須先成為一名全明星，希望明年能夠實現。」