NBA／奪冠卻沒贏更多尊重 穆雷：我和約柯奇的雙人組是最強的
去年球季奪下隊史首座總冠軍的丹佛金塊，然而長期以來他們顯然一直都未被外界看好，這也讓當家後衛穆雷（Jamal Murray）感受到球隊並沒有得到足夠的尊重，他也直言自己與約柯奇（Nikola Jokic）是聯盟中最強的雙人組合。
「如果你讓我排名，我認為我們是最好的雙人組。人們對湖人的詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）有更多興趣，或者對里拉德（Damian Lillard）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的組合有期待，又或者想看唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）能擦出什麼火花，我認為他們都在更大的市場，如果我們談論的是繳出整體表現和默契最好的雙人組，我認為我和約柯奇無疑是第一名。」穆雷說。
穆雷是金塊隊的當家控球，但他生涯從未入選明星賽。儘管這是他未來的目標之一，但他並不認為自己需要證明什麼。穆雷表示，「我知道我比一些被選中的全明星更出色。這並沒有讓我感到煩惱。我知道我不需要向自己證明什麼，真正令我煩惱的是，有些人因為你沒有成為全明星，或者出於某些原因，他們就不會把你放在某些談話中，顯然很多人寧願選擇其他人而不是我。」
穆雷最後總結說道，「我必須做到這點，成為全明星球員，這是我和偉大球星之間的區別，因此我必須先成為一名全明星，希望明年能夠實現。」
2023-24 NBA即時比分
▪東西區最終排名出爐 附加賽對決戲碼掀高潮！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言