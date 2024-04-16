NBA／詹皇奪本季官方影片流量王 獨行俠華麗快攻破2.5億
現年39歲的詹姆斯（LeBron James）已邁入職業生涯尾聲，但他仍是聯盟話題人物，據NBA官方公布的資訊，他是本季Instagram影片觀看次數最高的球員，累積19億次觀看量。
前10名依序是詹姆斯、柯瑞、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）、約柯奇（Nikola Jokic）、愛德華（Anthony Edwards）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、泰托姆（Jayson Tatum）及杜蘭特（Kevin Durant），前10名中有4人是歐洲球員。
影片觀看量最高的影片是獨行俠球星唐西奇積極拚搶球，倒在地上背後傳球給厄文，再和扣將瓊斯（Derrick Jones Jr.）完成空中接力，流量高達2.5億次。
第2名是塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）直接閃開，讓馬刺溫班亞瑪提前收球輕鬆單手灌籃的影片，流量高達2.47億次。灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）的自拋自扣則排在第3，有1.4億觀看量。
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