快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

NBA／詹皇奪本季官方影片流量王 獨行俠華麗快攻破2.5億

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

現年39歲的詹姆斯（LeBron James）已邁入職業生涯尾聲，但他仍是聯盟話題人物，據NBA官方公布的資訊，他是本季Instagram影片觀看次數最高的球員，累積19億次觀看量。

前10名依序是詹姆斯、柯瑞、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）、約柯奇（Nikola Jokic）、愛德華（Anthony Edwards）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、泰托姆（Jayson Tatum）及杜蘭特（Kevin Durant），前10名中有4人是歐洲球員。

影片觀看量最高的影片是獨行俠球星唐西奇積極拚搶球，倒在地上背後傳球給厄文，再和扣將瓊斯（Derrick Jones Jr.）完成空中接力，流量高達2.5億次。

第2名是塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）直接閃開，讓馬刺溫班亞瑪提前收球輕鬆單手灌籃的影片，流量高達2.47億次。灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）的自拋自扣則排在第3，有1.4億觀看量。

LeBron James 獨行俠

相關新聞

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體！美國男籃奧運12人名單確定11人

美國男籃去年世界盃籃球賽踢到鐵板，只拿到第4名，賽後傳出眾球星將出征2024年巴黎奧運。距離奧運開打只剩3個多月，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，美國

NBA／雷霆西區第一 湖人、勇士附加賽拚鬥

NBA例行賽昨天最終戰，30支球隊皆上陣。湖人隊當家球星詹姆斯以28分、17助攻、11籃板的「大三元」數據率隊以124：...

NBA／出賽84場創近19年首見紀錄 希爾德：希望明年再次做到

NBA例行賽今天告一段落，本季總共17名球員全勤，其中希爾德（Buddy Hield）因季中被溜馬交易到76人，總共打84場比賽，創聯盟近19年首見紀錄。 2004-05賽季太陽隊雅各布森（Ca

NBA／塞爾蒂克64勝隊史第4佳 盼複製GAP三巨頭奪冠之路

塞爾蒂克今於主場迎戰巫師，在多名主力皆缺陣下，靠著普里查德（Payton Pritchard）攻下生涯新高的38分，外帶12助攻9籃板差點完成大三元，最終塞爾蒂克132比122擊敗巫師拿下本季第64勝

NBA／太陽擊敗灰狼如願奪第6種子 布克：不會再關心湖人了

今天是例行賽最後一天，太陽在比爾（Bradley Beal）狂砍36分帶領下，以125：106輕取灰狼，太陽鎖定西區第6種子，不用打附加賽；灰狼則掉到第3名，兩隊將在季後賽首輪正面交鋒。 太陽賽

NBA／34歲德羅展打破詹皇耐操紀錄 表態想續留公牛

公牛隊的明星球員德羅展（DeMar DeRozan）在這個賽季創下了一項新的NBA紀錄，以2989分鐘成為在賽季總上場時間最多的最老球員，之前的紀錄由詹姆斯（LeBron James）所保持，他在20

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。