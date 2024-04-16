NBA／湖人附加賽再戰鵜鶘 詹姆斯：比賽會非常艱難
昨日湖人在客場以124比108痛宰鵜鶘，鎖定西區第8席次，明日將與鵜鶘於附加賽再次對決，賽前詹姆斯（LeBron James）直言這場比賽將會非常艱難。
詹姆斯說道，「當你連續兩場在客場對上同一個對手，這感覺就像是在打季後賽的系列賽。這場比賽絕對會非常困難，且充滿身體對抗，我非常的清楚。當你在打季後賽的系列賽時，如果你贏了第一場，對手有好幾天的時間可以體會那種失利的感覺，所以他們將會做好萬全的準備來打我們。」
詹姆斯也補充，「雖然我們在前一場比賽打得不錯，但還有一些地方可以改進，可以從上一場比賽中吸取教訓。明天將是一場新的比賽，我們也有新的機會將這些部分做得更好。」
詹姆斯在上一場關鍵的比賽中繳出28分、17次助攻、11籃板和5次抄截的大三元表現，並扛起防守威廉森（Zion Williamson）的重任，明天的附加賽能否複製好表現，將成為湖人能否以第7種子進入季後賽的關鍵。
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