快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

NBA／雷納德是奧運美國男籃第12人？美媒點名有最佳人選

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德(左2)若能保持健康，有望成為奧運美國隊第12名人選。 路透社
雷納德(左2)若能保持健康，有望成為奧運美國隊第12名人選。 路透社

據稍早報導，美國男籃巴黎奧運12人名單已確定11人，包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）等大咖球星，美媒《CBS》也撰文分析第12人會是誰。

這11人包含詹姆斯、柯瑞、杜蘭特、76人中鋒安比德（Joel Embiid）、湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）、太陽後衛布克（Devin Booker）、灰狼後衛愛德華（Anthony Edwards）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、塞爾蒂克後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）和溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

報導指出，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）去年有參加世界盃男籃賽，當時美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）曾稱讚他是一個天生領導者。他是一名陣地戰投籃創造者，防守能力可能成為負擔，但他擁有韌性和穩定的重心，不過名單上已有5名後衛，因此他不會是首選。

目前美國隊只有詹姆斯、杜蘭特和泰托姆3名真正的前鋒，美國隊會留下一個名額，可能是因為名單外最好的前鋒有健康問題，從生涯成就來看，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）是最好人選，他可能讓美國隊多一名有尺寸的防守型前鋒，但他現在甚至無法保證能出戰季後賽首輪比賽。

快艇球星喬治（Paul George）是另一個人選，他曾在2016年拿下金牌，但今年夏天是自由球員，可能會專注在休賽季的自由市場，而不是再次爭奪金牌，考慮他在2014年世界盃遭遇嚴重傷病，這是一個值得討論的主張。

鵜鶘防守悍將瓊斯(左)。 美聯社
鵜鶘防守悍將瓊斯(左)。 美聯社

報導提到，鵜鶘搖擺人瓊斯（Herbert Jones）是最佳人選，他是美國隊最需要的球員，自從2008年北京奧運美國救贖隊以來，美國隊都有幾名萬金油球員，像是普林斯（Tayshaun Prince）、伊古達拉（Andre Iguodala）、巴恩斯（Harrison Barnes）和格蘭特（Jerami Grant）。他們不是球星，但能提供投籃、防守、打多個位置和職業精神。

瓊斯每個位置都能守相當難得，作為射手已經有進步（三分球命中率41.8%）。他很年輕和健康，且身上已有多年合約，參加奧運對他的影響微乎其微。

鵜鶘

相關新聞

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體！美國男籃奧運12人名單確定11人

美國男籃去年世界盃籃球賽踢到鐵板，只拿到第4名，賽後傳出眾球星將出征2024年巴黎奧運。距離奧運開打只剩3個多月，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，美國

NBA／雷霆西區第一 湖人、勇士附加賽拚鬥

NBA例行賽昨天最終戰，30支球隊皆上陣。湖人隊當家球星詹姆斯以28分、17助攻、11籃板的「大三元」數據率隊以124：...

NBA／出賽84場創近19年首見紀錄 希爾德：希望明年再次做到

NBA例行賽今天告一段落，本季總共17名球員全勤，其中希爾德（Buddy Hield）因季中被溜馬交易到76人，總共打84場比賽，創聯盟近19年首見紀錄。 2004-05賽季太陽隊雅各布森（Ca

NBA／塞爾蒂克64勝隊史第4佳 盼複製GAP三巨頭奪冠之路

塞爾蒂克今於主場迎戰巫師，在多名主力皆缺陣下，靠著普里查德（Payton Pritchard）攻下生涯新高的38分，外帶12助攻9籃板差點完成大三元，最終塞爾蒂克132比122擊敗巫師拿下本季第64勝

NBA／太陽擊敗灰狼如願奪第6種子 布克：不會再關心湖人了

今天是例行賽最後一天，太陽在比爾（Bradley Beal）狂砍36分帶領下，以125：106輕取灰狼，太陽鎖定西區第6種子，不用打附加賽；灰狼則掉到第3名，兩隊將在季後賽首輪正面交鋒。 太陽賽

NBA／雷納德是奧運美國男籃第12人？美媒點名有最佳人選

據稍早報導，美國男籃巴黎奧運12人名單已確定11人，包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）等大咖球星，美媒《CBS》也撰文分析第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。