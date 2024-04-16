NBA／雷納德是奧運美國男籃第12人？美媒點名有最佳人選

據稍早報導，美國男籃巴黎奧運12人名單已確定11人，包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）等大咖球星，美媒《CBS》也撰文分析第12人會是誰。

這11人包含詹姆斯、柯瑞、杜蘭特、76人中鋒安比德（Joel Embiid）、湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）、太陽後衛布克（Devin Booker）、灰狼後衛愛德華（Anthony Edwards）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、塞爾蒂克後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）和溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

報導指出，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）去年有參加世界盃男籃賽，當時美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）曾稱讚他是一個天生領導者。他是一名陣地戰投籃創造者，防守能力可能成為負擔，但他擁有韌性和穩定的重心，不過名單上已有5名後衛，因此他不會是首選。

目前美國隊只有詹姆斯、杜蘭特和泰托姆3名真正的前鋒，美國隊會留下一個名額，可能是因為名單外最好的前鋒有健康問題，從生涯成就來看，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）是最好人選，他可能讓美國隊多一名有尺寸的防守型前鋒，但他現在甚至無法保證能出戰季後賽首輪比賽。

快艇球星喬治（Paul George）是另一個人選，他曾在2016年拿下金牌，但今年夏天是自由球員，可能會專注在休賽季的自由市場，而不是再次爭奪金牌，考慮他在2014年世界盃遭遇嚴重傷病，這是一個值得討論的主張。

鵜鶘防守悍將瓊斯(左)。 美聯社

報導提到，鵜鶘搖擺人瓊斯（Herbert Jones）是最佳人選，他是美國隊最需要的球員，自從2008年北京奧運美國救贖隊以來，美國隊都有幾名萬金油球員，像是普林斯（Tayshaun Prince）、伊古達拉（Andre Iguodala）、巴恩斯（Harrison Barnes）和格蘭特（Jerami Grant）。他們不是球星，但能提供投籃、防守、打多個位置和職業精神。

瓊斯每個位置都能守相當難得，作為射手已經有進步（三分球命中率41.8%）。他很年輕和健康，且身上已有多年合約，參加奧運對他的影響微乎其微。