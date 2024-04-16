NBA／與勇士附加賽前夕！傳國王助教將接掌籃網兵符

籃網今年季中開除總教練馮恩（Jacque Vaughn），由助理教練歐利（Kevin Ollie）暫代，最終仍以32勝50敗戰績居東區第11，無緣附加賽。如今他們決定聘請國王助教費南德茲（Jordi Fernandez）擔任新主帥。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網計畫聘請費南德茲擔任新主帥，過去幾周籃網總管馬克斯（Sean Marks）和數10名人選見面，費南德茲已經和老闆蔡崇信會面。

現年41歲的費南德茲是西班牙人，過去兩年成為各隊新教練人選，去年曾面試暴龍、太陽及公鹿總教練職務，還擔任世界盃男籃賽加拿大隊總教練一職。

國王明天將和西區第10的勇士展開附加賽，費南德茲會繼續擔任國王助教，直到賽季結束。