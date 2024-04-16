NBA／本季只打24場 灰熊「飆風玫瑰」確定下季會回歸

灰熊本季遭遇嚴重傷兵潮，例行賽以27勝55敗作收，無緣季後賽。「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）本季只打24場比賽，不過他受訪時直言，下賽季仍會回歸灰熊。

35歲的羅斯近年身體狀態下滑，他上賽季和灰熊簽下2年650萬美元合約，當被問到下季是否會繼續效力灰熊，羅斯直言，「是的，我會回來。」

回顧灰熊本賽季，莫蘭特（Ja Morant）因禁賽25場和傷勢，總共只打9場比賽。主力後衛貝恩（Desmond Bane）只出賽42場，休賽季的補強史馬特（Marcus Smart）也只出賽20場。灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）受訪時表示，「每個賽季都會碰上不同事情，顯然這是沒人能預料到的。」

羅斯本季出賽24場，平均上場時間16.6分鐘，得到8.0分3.3助攻，三分球命中率36.6%。如果下季灰熊全員能健康出賽，他預計擔任莫蘭特和史馬特的替補。