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NBA／獲同行票選年度最佳教練 雷霆教頭將光環留給球員

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆隊總教練戴格諾獲得美國籃球教練協會票選為年度最佳NBA最佳教練。美聯社
雷霆隊總教練戴格諾獲得美國籃球教練協會票選為年度最佳NBA最佳教練。美聯社

在率領雷霆隊成為史上平均年紀最輕的分區龍頭後，總教練戴格諾（Mark Daigneault）在今天獲得美國籃球教練協會票選為年度最佳NBA最佳教練，讓他也言能被同行肯定感到相當榮幸。

球員平均年紀僅有24歲的雷霆，過去幾個賽季成為西區竄起速度最快的球隊，今年他們更是收下西區最佳的57勝25敗佳績，相隔11年再度以西區龍頭姿態晉級季後賽，也成為史上最年輕的龍頭球隊。

而4年前接掌雷霆兵符並帶領這批年輕小將逐年進步的戴格諾，也在今天獲得美國教練協會年度NBA教練的肯定，而與他一同競爭這項榮耀的還包括騎士隊比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）、灰狼隊芬奇（Chris Finch）、塞爾蒂克隊馬祖拉（Joe Mazzulla）與魔術隊莫斯利（Jamahl Mosley）。

對於能夠獲得同行的肯定，戴格諾也透過聲明致謝，「我感到非常榮幸，因為我對於這些同業懷有極大的尊敬與敬佩，我們球隊本賽季的成功是由一群才華洋溢的球員所推動，他們的奉獻精神與競爭力是非同小可的，能夠指導他們的是我的榮幸。」

如同雷霆隊史曾從零開始培養過不少優秀球員一般，39歲的戴格諾職業球隊執教生涯也是從雷霆發展聯盟展開，並在2019年成為前雷霆總教練唐納文（Billy Donovan）的助理教練，4年前則是接下總教練兵符，且過去4個賽季他帶隊勝場數每年都在增加，本季更將雷霆打造成一支攻守效率值都排名聯盟前5名的隊伍，這也讓外界看好戴格諾今年季後賽有望帶領雷霆衝擊分區冠軍。

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