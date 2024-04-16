聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體！美國男籃奧運12人名單確定11人
美國男籃去年世界盃籃球賽踢到鐵板，只拿到第4名，賽後傳出眾球星將出征2024年巴黎奧運。距離奧運開打只剩3個多月，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，美國隊12人名單已確定11人。
報導指出，這11人包含湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）、勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、76人中鋒安比德（Joel Embiid）、湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）、太陽後衛布克（Devin Booker）、灰狼後衛愛德華（Anthony Edwards）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、塞爾蒂克後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）和溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）將負責執教，這是柯瑞首次參加奧運會，杜蘭特可以挑戰成為史上第一位贏得4面男籃奧運金牌的球員。
詹姆斯則是第4度參加奧運，他2004年雅典奧運拿下銅牌，2008年北京奧運和2012倫敦奧運摘下金牌。哈利伯頓和愛德華是名單上唯二去年有參加男籃世界盃的球員。
2023-24 NBA即時比分
▪東西區最終排名出爐 附加賽對決戲碼掀高潮！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言