快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體！美國男籃奧運12人名單確定11人

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左)、柯瑞(中)、詹姆斯(右)。 路透
杜蘭特(左)、柯瑞(中)、詹姆斯(右)。 路透

美國男籃去年世界盃籃球賽踢到鐵板，只拿到第4名，賽後傳出眾球星將出征2024年巴黎奧運。距離奧運開打只剩3個多月，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，美國隊12人名單已確定11人。

報導指出，這11人包含湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）、勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、76人中鋒安比德（Joel Embiid）、湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）、太陽後衛布克（Devin Booker）、灰狼後衛愛德華（Anthony Edwards）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、塞爾蒂克後衛哈勒戴（Jrue Holiday）、熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）和溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）將負責執教，這是柯瑞首次參加奧運會，杜蘭特可以挑戰成為史上第一位贏得4面男籃奧運金牌的球員。

詹姆斯則是第4度參加奧運，他2004年雅典奧運拿下銅牌，2008年北京奧運和2012倫敦奧運摘下金牌。哈利伯頓和愛德華是名單上唯二去年有參加男籃世界盃的球員。

Kevin Durant LeBron James Stephen Curry 巴黎奧運

相關新聞

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體！美國男籃奧運12人名單確定11人

美國男籃去年世界盃籃球賽踢到鐵板，只拿到第4名，賽後傳出眾球星將出征2024年巴黎奧運。距離奧運開打只剩3個多月，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，美國

NBA／雷霆西區第一 湖人、勇士附加賽拚鬥

NBA例行賽昨天最終戰，30支球隊皆上陣。湖人隊當家球星詹姆斯以28分、17助攻、11籃板的「大三元」數據率隊以124：...

NBA／出賽84場創近19年首見紀錄 希爾德：希望明年再次做到

NBA例行賽今天告一段落，本季總共17名球員全勤，其中希爾德（Buddy Hield）因季中被溜馬交易到76人，總共打84場比賽，創聯盟近19年首見紀錄。 2004-05賽季太陽隊雅各布森（Ca

NBA／塞爾蒂克64勝隊史第4佳 盼複製GAP三巨頭奪冠之路

塞爾蒂克今於主場迎戰巫師，在多名主力皆缺陣下，靠著普里查德（Payton Pritchard）攻下生涯新高的38分，外帶12助攻9籃板差點完成大三元，最終塞爾蒂克132比122擊敗巫師拿下本季第64勝

NBA／太陽擊敗灰狼如願奪第6種子 布克：不會再關心湖人了

今天是例行賽最後一天，太陽在比爾（Bradley Beal）狂砍36分帶領下，以125：106輕取灰狼，太陽鎖定西區第6種子，不用打附加賽；灰狼則掉到第3名，兩隊將在季後賽首輪正面交鋒。 太陽賽

NBA／勇士壞消息！防守悍將小裴頓因傷缺席附加賽

西區第10的勇士明天將在附加賽首輪對決第9的國王，如今卻傳出壞消息，防守悍將小裴頓（Gary Payton II）因傷附加賽確定報銷。 勇士總教練柯爾（Steve Kerr）指出，就算勇士擊敗國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。