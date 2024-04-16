NBA／艾倫4年7000萬美元續留太陽！下季奢侈稅破1億美元
「鬼神」艾倫（Grayson Allen）今年轉戰太陽後表現亮眼，成為太陽能奪下西區第6種子的關鍵，季後賽開打前，他決定簽下4年7000萬美元的延長合約，續留鳳凰城。
艾倫休賽季因艾頓（Deandre Ayton）三方交易案，與諾基奇（Jusuf Nurkic）等人來到太陽。他本季出賽75場，平均得到13.5分3.9籃板3.0助攻，整體投籃命中率49.9%，三分球命中率46.1%（聯盟第1），罰球命中率87.8%，加入「180俱樂部」。
據ESPN統計，艾倫本季7次單場至少投進8顆三分球，創太陽隊史紀錄，歷史上也僅次勇士神射手柯瑞（Stephen Curry）的8次。另外，艾倫單季投進205顆三分球與貝爾（Raja Bell）並列隊史第2，僅次2004-05賽季理察森（Quentin Richardson）的226顆。
這份合約第一年薪水為1560萬美元，太陽下季團隊薪資將達2.06億美元，要支付1.04億美元奢侈稅，排聯盟第1，這展現太陽老闆伊什比亞（Mathew Ishbia）花錢拚冠的決心。
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