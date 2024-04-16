聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／雷霆西區第一 湖人、勇士附加賽拚鬥
NBA例行賽昨天最終戰，30支球隊皆上陣。湖人隊當家球星詹姆斯以28分、17助攻、11籃板的「大三元」數據率隊以124：108擊潰鵜鶘隊，加上太隊陽靠著布克和比爾合砍59分降伏灰狼隊，使太陽三巨頭逆襲搶進西區第6。
鵜鶘掉入附加賽將與湖人爭奪西區第7；至於創下史上勝率最高第10種子的勇士隊則是要先跟國王隊打生死戰，新仇舊恨話題十足，贏球一方再跟前面落敗的球隊拚最後一張季後賽門票。對勇士不利的是，自從附加賽實施以來，還沒有第10名球隊能夠挺進季後賽。
史上首見3支同勝負球隊爭西區龍頭戲碼，也正式落幕。雷霆隊輕鬆擊敗主力關機的獨行俠隊，時隔11年再次登頂，更成為近40年來最年輕的西區第一；前一場意外輸給馬刺隊痛失龍頭優勢的衛冕軍金塊隊仍排出主力應戰，拜灰狼落敗所賜，金塊取得西區第2種子，單季57勝也追平隊史最佳紀錄。
例行賽對戰太陽3次慘遭橫掃的灰狼，創下20年來最佳戰績，首輪仍要繼續和太陽碰頭；快艇隊則是要跟老對手獨行俠5年內第3次交鋒，過去2次都由快艇勝出。
東區戰況沒有太大變化，布朗森豪取40分率尼克隊險勝公牛隊，取代公鹿隊成為東區第2，騎士隊輸給黃蜂隊，維持第4名；戰績相同的魔術、溜馬和76人隊都大勝對手，按規則，魔術和溜馬獲得季後賽門票，8連勝收尾的76人屈居第7，須和強敵熱火隊決一死戰，爭取東區第7名。輸球的一方只能和公牛、老鷹隊的勝隊爭奪老8席次。
2023-24 NBA即時比分
▪東西區最終排名出爐 附加賽對決戲碼掀高潮！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言