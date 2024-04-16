NBA／雷霆西區第一 湖人、勇士附加賽拚鬥

今天是例行賽最後一天，太陽在比爾（Bradley Beal）狂砍36分帶領下，以125：106輕取灰狼，太陽鎖定西區第6種子，不用打附加賽；灰狼則掉到第3名，兩隊將在季後賽首輪正面交鋒。 太陽賽

2024-04-15 11:07