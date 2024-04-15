NBA／給觀眾吃免費三明治！火箭巨神兵竟故意2罰0中

「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）今年與火箭隊簽約，沒獲得太多出賽機會，只能在板凳席當吉祥物。火箭提前無緣附加賽，本季最後一場比賽面對快艇淪為消化試和，馬揚諾維奇竟因快艇主場活動，故意2罰0中，引發網友熱議。

現年35歲的馬揚諾維奇身高224公分，且體型壯碩，在禁區擁有相當大的優勢，但他有移動緩慢和體能不足的問題，幾乎沒有上場時間，本季只出賽13場，平均打4.5分鐘，得到2.5分1.8籃板。

馬揚諾維奇今天上場12分鐘，得到13分8籃板都創本季新高。值得一提的是，快艇主場有罰球活動，只要客隊球員第四節2罰不進，球迷們就能免費得到雞肉三明治，當馬揚諾維奇站上罰球線時聽到球迷呼喊，他指著自己，似乎在告訴球迷決定權在他身上，他最終也沒罰進球，並向觀眾席示意，球迷們如願以償得到免費三明治。

Boban Marjanovic clutched up for Clippers fans when he realized missing a free throw at the end of the game would get them free chicken pic.twitter.com/z9BHmFuG9f — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年4月15日

馬揚諾維奇的行為獲得大批網友支持，認為他相當有趣，但也有人批評沒職業精神。除了這起事件外，馬揚諾維奇在比賽剩4分鐘左右時，跳球輸給身高183公分的快艇後衛穆恩（Xavier Moon），也引發球員和球迷們驚呼。