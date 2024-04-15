NBA／出賽84場創近19年首見紀錄 希爾德：希望明年再次做到
NBA例行賽今天告一段落，本季總共17名球員全勤，其中希爾德（Buddy Hield）因季中被溜馬交易到76人，總共打84場比賽，創聯盟近19年首見紀錄。
2004-05賽季太陽隊雅各布森（Casey Jacobsen）是上一位單季出賽84場的球員。而2003-04賽季的拉辛（Shareef Abdur-Rahim）、拉特里夫（Theo Ratliff）以及1999-2000賽季的蓋特林（Chris Gatling）則是因為交易的關係，單季出賽85場，至於名人堂球星貝拉米（Walt Bellamy）更是在1968-69賽季出賽88場，排歷史第一。
希爾德進入聯盟後很少受傷，職業生涯8季共打632場例行賽，只缺席6場，這8年總共命中1924顆三分球，同期只輸勇士球星柯瑞（Stephen Curry）。
事實上，希爾德本季是足足打了85場比賽，但錦標賽冠軍戰不被列入計算。希爾德日前受訪時被問到可能出賽84場的心情，他直言這是一種榮譽，「我要繼續保護好我的身體，希望明年能再次做到，這一直是目標。」
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