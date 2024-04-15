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NBA／塞爾蒂克64勝隊史第4佳 盼複製GAP三巨頭奪冠之路

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克本季戰績獨走，早早被視為奪冠大熱門。 法新社
塞爾蒂克本季戰績獨走，早早被視為奪冠大熱門。 法新社

塞爾蒂克今於主場迎戰巫師，在多名主力皆缺陣下，靠著普里查德（Payton Pritchard）攻下生涯新高的38分，外帶12助攻9籃板差點完成大三元，最終塞爾蒂克132比122擊敗巫師拿下本季第64勝。

這是塞爾蒂克隊史上第15次在例行賽取得60勝以上的戰績，前次球隊達到60勝以上是2008年，最終靠著GAP三巨頭組合順利奪冠，今年同樣身為奪冠大熱門的塞爾蒂克能否複製此表現，值得關注。

64勝也是隊史單季勝場第4多，僅次於1972-73年賽季的68勝、1985-86年賽季的67勝、2007-08年賽季的66勝，後兩次最後都贏得總冠軍。

去年例行賽最終戰繳出30分、14籃板、11助攻大三元的普里查德，此戰差一個籃板就能完成大三元，賽後他笑著說：「如果機會來了，我就會抓住它。但我去年已經完成一次了，這次沒有首次拿下大三元的壓力。我是一個相當不錯的籃板手。因此如果我得到足夠的上場時間，我想我能再次拿到大三元。」

綠衫軍去年球季在東區冠軍賽第7場敗給熱火，今年捲土重來補進哈勒戴（Jrue Holiday）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩位球星後，攻防兩端全面升級，例行賽一路獨走，領先第2名的雷霆和金塊多達7場勝差，早早被視為本季奪冠大熱門。

針對外界的看好度，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示：「進入季後賽階段，最重要的就是要摒棄那些固有的期望值。因為就算我們有幸能夠殺進總冠軍賽，甚至贏得冠軍，在通往頂點道路上的種種努力和艱辛，也都很容易被遺忘，因為人們只會關注最終的結果。」

由於76人和熱火都落居東區第7、第8名，必須進行附加賽才能確定東區最後兩張季後賽門票。

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