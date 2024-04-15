NBA／雷霆創近40年最年輕西區第一紀錄 霍姆葛倫：不是偶然

雷霆今年靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）打出MVP等級身手，加上其他年輕球員們顯著成長，在例行賽最後一天鎖定西區第一，值得一提的是，雷霆團隊平均年齡僅23.9歲，成為聯盟40年來最年輕的西區龍頭。

雷霆上季西區第10，附加賽首戰擊敗鵜鶘，第二戰不敵灰狼遭淘汰。本季選秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）傷癒復出，彌補雷霆禁區弱點，加上球員們都有進步，一舉成為西區強權，例行賽最終戰以135：86大勝主力輪休的獨行俠，鎖定西區第一。據《EPSN》統計，雷霆成為1984年季後賽改制以來最年輕頭號種子，原紀錄是2004-05年賽季的太陽，平均比雷霆大2歲。

雷霆兩年前只是24勝的弱隊，如今躍升為西區強權，賽後全隊拍照紀念這時刻，霍姆葛倫表示，「我不會說這是慶祝，只是表揚我們努力工作的成果，我們身處的位置不是偶然，我們付出很多努力。」

《EPSN》指出，今天賽前雷霆、金塊和灰狼並列西區第一，是聯盟首次前3名要在最後一天比賽結束，才能決定種子順序。雷霆一哥亞歷山大表示，「打球是為了贏球，這樣很有趣。我認為成功能追溯到我們每天都在努力，不去擔心過去或未來。」亞歷山大也強調西區第一的感覺很好，但還有很多事要做。