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NBA／尼克升東區第2首輪恐強碰76人或熱火 錫伯杜：不重要

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克一哥布朗森。 路透
尼克一哥布朗森。 路透

尼克今天在延長賽以120：119險勝公牛，賽後排名上升至東區第2，首輪對手將是第7種子76人或第8種子熱火，總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）直言不在意對手是誰。

本場比賽開打前尼克戰績與公鹿相同，因對戰劣勢排第3，結果尼克擊敗公牛，公鹿則是慘敗魔術，尼克登上東區第2。魔術、溜馬和76人戰績相同，按照規則魔術以東南組龍頭身份排名居前，76人例行賽面對溜馬僅1勝2敗，因此排名東區第7，要打附加賽。

76人和熱火將在附加賽爭取第7種子，贏者首輪要面對尼克，由於兩隊皆有球星坐鎮且季後賽經驗豐富，外界認為比魔術和溜馬更不好惹。對此錫伯杜表示，「我認為當你有競爭力時，這不重要。」他也稱讚球員們，「不必提醒這些傢伙上緊發條，這就是我喜歡他們的地方，有時我們不會完美，犯下一些錯誤，但他們會競爭，我認為這很重要。」

尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）全場拿到40分8籃板7助攻，本季場均28.7分，與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）2012-13賽季相同，並列隊史第3，當年安東尼也帶隊拿下東區第2。布朗森受訪時說，「我們的目標是成為最好球隊，對我們來說，現在只需繼續前進。」

76人 Jalen Brunson 公牛 尼克 熱火

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