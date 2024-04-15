NBA／太陽擊敗灰狼如願奪第6種子 布克：不會再關心湖人了
今天是例行賽最後一天，太陽在比爾（Bradley Beal）狂砍36分帶領下，以125：106輕取灰狼，太陽鎖定西區第6種子，不用打附加賽；灰狼則掉到第3名，兩隊將在季後賽首輪正面交鋒。
太陽賽季尾聲遭遇魔鬼賽程，不過比爾重新擦亮球星招牌，前一戰上演關鍵防守險勝國王。今天太陽首節就建立22分領先優勢，比爾全場21投14中，外線6投全進，拿到36分，布克（Devin Booker）23分7助攻，艾倫（Grayson Allen）也挹注20分。灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）只攻下17分，唐斯（Karl-Anthony Towns）傷癒復出打29分鐘，進帳10分。
太陽本季3戰橫掃灰狼，首輪對手正好也是灰狼，可說是最棒結果，太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）認為例行賽戰績僅供參考，但他直言，「現在是我們最佳狀態。」
比爾也非常滿意球隊表現，「我們一直都打得很好，這是否是我們最棒的樣子，我們不知道，但肯定在正確的時間點大步向前。」
布克先前受訪時聲稱希望湖人擊敗鵜鶘，讓他們有機會拿下第6種子，引發球迷熱議，如今成為現實，他表示，「我不會再關心他們了，我只是開玩笑，以這種方式收尾，太瘋狂了。」
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