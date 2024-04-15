NBA／衛冕軍金塊57勝平隊史紀錄 約柯奇：想以正確方式結束例行賽

前一場比賽慘遭馬刺大逆轉的金塊，失去爭搶西區龍頭的主動權，即使今天能贏灰熊，還是要得看雷霆、灰狼臉色。最終雷霆大勝獨行俠，灰狼則不敵太陽，金塊將從西區第2名出發展開衛冕之路，首輪對手鵜鶘與湖人的附加賽勝隊。

雖然賽前外界評估金塊很大機會是無緣爭取西區第一，但例行賽最終戰他們仍舊排出主力陣容應戰，且至少都打了24分鐘，畢竟首輪賽事還要等待6天才會登場，金塊仍希望保持比賽感覺。

「我們想以正確的方式結束例行賽。上一場和馬刺的比賽，我不知道該怎麼描述，總之我們就是輸了。我們想要帶著一場勝利邁向季後賽。」約柯奇（Nikola Jokic）說。

約柯奇此戰仍打了全隊最多31分鐘，攻下15分15籃板5助攻4抄截，本季傳出708次助攻，刷新聯盟中鋒單季最多助攻紀錄。

金塊本季戰績比前一年提升，拿下57勝25敗，追平球隊在2012-13年創下的單季最多勝場紀錄。儘管和雷霆戰績相同，但由於例行賽交手處於1勝3敗劣勢，金塊無緣取得西區季後賽所有主場優勢。

值得一提的是，這場勝利不僅追平隊史勝場紀錄，也是總教練馬龍（Michael Malone）在金塊生涯的424勝，超越千勝教頭卡爾（George Karl），排名提升至隊史第2，僅次於道格莫（Doug Moe）的432勝。