NBA／背部痙攣提前離場 戴維斯：不會缺席附加賽

湖人今以124比108擊敗鵜鶘贏得例行賽最終戰，排名鎖定西區第8，將在後天附加賽再次迎戰鵜鶘。湖人球星戴維斯（Anthony Davis）在比賽最後5分鐘的一次補籃，被南斯（Larry Nance Jr.）推了一下，導致背部痙攣提前離場，不過賽後他表示這次傷病不會讓他缺席附加賽，同時還指責南斯這個危險動作導致他受傷。

談及南斯的危險動作，戴維斯表示，「他在我背後輕輕推我，我的背突然緊繃起來，但沒有什麼大問題。我當時躍在空中，這顯然是一個危險的動作，我知道他不是一個骯髒的球員，但我在空中被推了一下，造成過度伸展，然後背部就緊繃了，但這並不讓我擔心。」

被問到是否出席後天的附加賽，戴維斯則說自己不會缺席，「毫無疑問我會繼續比賽。我需要按摩並接受一些治療，保持肌肉放鬆。看看接下來24到36小時的感覺，為後天的比賽做好準備。」

Anthony Davis called the push from Larry Nance Jr. a “dangerous play” but said there was “no doubt” he will be ready to play in the play-in game on Tuesday pic.twitter.com/WhFeDjm12o — Dave McMenamin (@mcten) 2024年4月14日

後天兩隊將在鵜鶘主場再次對戰，獲勝的球隊將鎖定西區第七種子，在季後賽首輪對上衛冕軍金塊，輸球的球隊則要與勇士和國王的勝隊再打一場，獲勝後才能以第八種子進入季後賽，湖人今天贏球後，對上鵜鶘取得3勝1敗的對戰優勢。

Anthony Davis went back to the locker room after an apparent injury. pic.twitter.com/qKT6K4wl1Y — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2024年4月14日