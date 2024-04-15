NBA／雷霆隔11年再奪西區龍頭 亞歷山大爭MVP平常心看待

雷霆今天在主場以135比86痛宰主力提前關機的獨行俠，靠自己的力量取得本季第57勝，雷霆正式鎖定西區第一。這也是他們自2012-13年賽季之後，再度贏得分區龍頭寶座。

此役僅打15分拿下15分的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），無疑是雷霆今年戰績暴衝的關鍵，談到球隊的季後賽前景時，他表示：「我們無需改變，對此我們深信不疑。我們都知道是什麼讓球隊走到了這一步，只要繼續努力就好了，相信我們平時所做的訓練。」

亞歷山大本季平均可以攻下30.1分6.2助攻5.5籃板2抄截0.9阻攻，挾著球隊傲人戰績表現，很有機會贏得年度MVP。亞歷山大接受採訪時也坦言：「沒錯，我肯定希望能夠得到這座獎。我也認為其他人同樣夠資格拿到，他們都有足夠的理由獲獎。」

這是雷霆隊史包含西雅圖超音速在內第5次贏西區龍頭寶座，先前4次分別是2012-13年賽季、1995-96年賽季、1993-94年賽季、1978-79年賽季。

其中1978-79年超音速奪下隊史唯一一座總冠軍，1995-96年則是殺進總冠軍賽，最終敗給當年72勝公牛；2012-13年賽季的雷霆則是在第二輪5戰不敵灰熊，1993-94年最為慘烈，被金塊上演史上第一次老八傳奇。