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NBA／勇士成史上勝率最高第10種子 柯爾：有機會做特別的事
勇士今天在主場以123：116擊敗爵士，不過湖人和國王都贏球，因此仍排西區第10，附加賽對手是第9種子國王。美媒《HoopsHype》指出，勇士本季戰績46勝36敗，成為史上勝率最高的第10種子。
儘管柯瑞（Steph Curry）沒上場，勇士仍在湯普森（Klay Thompson）砍進25分領軍下，以7分之差贏球。總教練柯爾（Steve Kerr）賽後回顧本賽季，「賽季初我們有段時間很混亂，試著找尋自己，很多人不只在場上，也在球場外或休息室裡挺身而出。」
「我們這支球隊有很好的羈絆和化學反應，球員們會互相幫助，投入比賽。因此我對未來有好的預感，我們仍有機會做到一些特別的事」柯爾說。
NBA從2020-21賽季展開附加賽制度，過去3季沒有第10種子闖進過季後賽，去年的雷霆和公牛雖首戰下剋上，但第二戰都輸球慘遭淘汰。勇士將遭遇去年季後賽首輪對手國王，本季兩隊交手各拿下2勝，最近3場都是1分差比賽。
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