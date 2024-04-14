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中職／兄弟王政順被影射打假球 經紀公司：一定報案

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊球員王政順被影射打假球，經紀公司將報案。圖／信心野球提供
中信兄弟隊球員王政順被影射打假球，經紀公司將報案。圖／信心野球提供

中信兄弟隊三壘手王政順13日比賽中，在4局上發生失誤，也導致球隊在該局被逆轉，有球迷留言影射「打假球」，王政順所屬經紀公司信心野球發表聲明表示，絕不姑息不實言論，一定會到警局報案。

王政順臉書粉絲專頁今天發表聲明指出，「關於昨日王政順選手表現不如預期，球迷可針對選手個人表現予以指教與批評，王政順選手皆虛心接受，但對於被球迷於粉絲專頁上影射打假球，我們深感痛心。」

也表明，「針對造成選手及球團的名譽受損，經紀公司及球團將與王政順選手共同截圖保留法律相關責任之權益，請大家在言論自由的時代，更要對自己的話語負責任。」

信心野球經紀人林俊吉受訪時表示，不允許選手被隨意影射，經紀公司一定會報案處理。

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