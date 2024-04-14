NBA／未來是你的！菜鳥年就寫神紀錄 溫班亞瑪史上第一人
馬刺官方宣佈，天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）例行賽最後一戰將關機不上場，意味著他的新秀賽季正式落幕。
數據顯示，溫班亞瑪生涯第一年累積出賽71場，場均攻下21.4分10.6籃板3.9助攻3.6阻攻1.2抄截，投籃命中率46.5%，三分命中率32.5%，罰球命中率79.6%，命中128顆三分球。
展現出無與倫比的全能威力，更搶下阻攻王寶座。溫班亞瑪成為史上第10位單季至少拿下20分10籃板3阻攻的球員，更是唯一一位場均出賽時間不到30分鐘的球員。
值得一提的是，溫班亞瑪還是史上第一位單季得到至少1500分、750籃板、250助攻、250阻攻、50抄截、100顆三分球的球員。
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