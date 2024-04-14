NBA／約柯奇再創史上第一紀錄 單季助攻數超越張伯倫
金塊當家約柯奇（Nikola Jokic）本季已經傳出703次助攻，一舉超越上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）在1967-68年的702次助攻，寫下中鋒單季傳出最多助攻的紀錄。
事實上，在中鋒單季助攻的歷史排行榜中，約柯奇和張伯倫各占據2個席次；約柯奇在2022-23年賽季送出678次助攻，居第3多；國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）本季也已經累積664次助攻，攻佔上第4名。至於張伯倫還曾在1966-67年傳出630次助攻。
若以生涯助攻數來看，約柯奇也以466次超越張伯倫的4643次，仍落後賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的5660次。才29歲的約柯奇有望成為歷史上最會傳球助攻的中鋒。
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