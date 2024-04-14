NBA／例行賽最終戰大亂鬥 東西區列強傾全力爭排名

明天是2023-24年例行賽最後一天，東西區30支球隊都會出賽，其中東區球隊部分會在台灣時間凌晨1點開打，西區球隊則是3點30分開始，雙方一共14支球隊都是和各自分區球隊碰頭，唯一跨區的對戰組合就是馬刺與活塞。

由於目前全聯盟僅有西區第4的快艇和第5的獨行俠是確定首輪交鋒，其餘的排名順序以及附加賽的排名都要打到最後才知道。這其中有幾個主要的混亂集團，如西區龍頭之爭由雷霆、灰狼和金塊3支西北組球隊一同上演，因為規則關係，雷霆仍是可以靠自己贏得西區季後賽所有主場優勢。

Remaining seed possibilities entering tomorrow's @NBA regular-season finale ⬇️ pic.twitter.com/nfMbt0JSbp — NBA Communications (@NBAPR) 2024年4月13日

鵜鶘和太陽將要爭奪西區第6名席次，只要太陽輸球或鵜鶘贏球，鵜鶘都能鎖定席次；另一個混亂集團就是7到10名的附加賽對戰戲碼，其中湖人、國王和勇士將爭奪8到10的順序。

至於東區部分，在塞爾蒂克一路獨走之下，原本穩居第2名的公鹿接連吞敗又面臨安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）受傷問題，與尼克戰績相同，僅領先騎士1場勝差，種子排名仍有變化。

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接在3隊之後的魔術、溜馬、76人和熱火，也是要上演5到8名攸關兩張直接季後賽門票的激烈對抗，這裡面魔術和溜馬還是掌握主動權，可以靠自己提前晉級首輪。

在這些排名之爭中，最受矚目的莫過於勇士和湖人。勇士前一場吞敗後，形勢可說是相當不利，最後一戰除了要贏爵士外，還要國王和湖人都輸球，排名才能回到西區第8；倘若勇士輸球，就只能從第10名的附加賽開始打起。

湖人則是要面對必須力保前6的鵜鶘，贏球就能鎖定第8，如果輸球，若國王和勇士都落敗，湖人還是可以排第8；但如果湖人輸球，國王和勇士都贏球，戰績相同之下比較彼此對戰成績，湖人將直接被打到第10名。