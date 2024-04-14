NBA／湖人爽賺！詹姆斯關鍵得分走步漏判 灰熊有苦說不出

面臨附加賽卡位戰的湖人，昨天遭受到灰熊的強力挑戰，一直糾纏到最後才靠著詹姆斯（LeBron James）攻下關鍵6分，艱辛搶下重要勝利，排名回到西區第8。這場比賽詹姆斯狂砍37分9籃板5助攻，確定寫下連續20年至少場均25分的空前成就。

不過在今天公佈的最後2分鐘裁判報告卻顯示，該場比賽出現3次漏判，全都有利於湖人，其中2次是有關詹姆斯的走步違例，可說是影響到比賽最後的勝負結果。

第1次漏判出現在比賽剩下1分42秒，詹姆斯在運球之前已經換了軸心腳；剩下47.7秒時，詹姆斯上演招牌「坦克切入」，攻下關鍵超前分，但在啟動之前，他又是換了軸心腳，沒有被抓違例。

LeBron gives the Lakers the lead with under a minute to go!@Lakers 121@memgrizz 118



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落後3分的灰熊在剩下12.2秒時靠著八村壘的防守擋下傑克森（GG Jackson）的出手，這波防守在報告中認定應該阻擋犯規，湖人也是躲掉被對方罰球追近的機會。

而傑克森出手未進之後，雙方在爭搶球權過程中讓詹姆斯順勢抄截並上演快攻反扣，直接摧毀灰熊的最後希望。當時灰熊主帥簡金斯（Taylor Jenkins）還因不滿判吹被吹了技術犯規。從比賽結果來看，接連吃虧的灰熊也只能啞巴吃黃連，有口說不出了。

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湖人搶回西區第8名後，例行賽最後一戰將要面對必須力保第6名季後賽門票的鵜鶘，加上勇士和國王都還有機會提升排名，湖人和鵜鶘雙方勢必上演一場硬仗。

詹姆斯接受採訪時直言，自己不會去管別場對戰比分結果如何。「我沒有理由去關注其他比分。接下來就是今年例行賽最後一戰，所以就是專注於鵜鶘，其他之後再說。」