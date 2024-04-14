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NBA／心理創傷引發脫序言論爭議 快艇一紙合約接納問題兒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
先前在發展聯盟打球的瓊斯，如今將隨快艇出征季後賽。 美聯社
先前在發展聯盟打球的瓊斯，如今將隨快艇出征季後賽。 美聯社

隨著季後賽即將來臨，快艇決定與自由球員瓊斯（Kai Jones）簽下一份合約，同時為了騰出名單空間，球隊將會裁掉後衛普里莫（Joshua Primo）。

身高6呎11吋的瓊斯是在2019年以首輪第19順位加入黃蜂，然而從去年開始他就陸續出現許多脫序言論，包括嗆自己隊友、自稱能擊敗詹姆斯（LeBron James）和中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）、未來會一直拿到MVP和年度最佳防守球員、以及賣我宣言等，一度還被網友質疑是不是嗑藥了。

如此詭異情況也逼得黃蜂球團不得不讓他無限期離隊，最終更是直接裁掉；無球可打的瓊斯直到3月中才與76人簽下10天合約，儘管未能在NBA出賽，但快艇為了補強陣容仍願意給他機會。

瓊斯日前在接受採訪時坦言因為受到祖父母接連過世的衝擊，在心理精神層面和生活方面遭受到重創，導致他無法正常去面對社交等許多事情，太多負面聲音在他腦海中徘徊。

瓊斯也承認自己太過固執，還拒絕了黃蜂提供的心理治療。而對於後續外界給予他的幫助，瓊斯也表達了感激之意，同時一直努力尋求改善。

快艇已經鎖定西區第4，首輪將會再次對決熟悉的敵人獨行俠，不過擺在眼前的問題仍是雷納德（Kawhi Leonard）的傷勢情況，他因為右膝發炎已經缺席了7場比賽，快艇希望他能在季後賽首戰之前回歸。

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