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NBA／麥凱倫打破隊史單季三分紀錄 鵜鶘暗藏「墨菲定律」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
麥凱倫打破史托雅克維奇在2007-08年創下的單季233顆三分球隊史紀錄。 路透社
麥凱倫打破史托雅克維奇在2007-08年創下的單季233顆三分球隊史紀錄。 路透社

鵜鶘今天在客場強壓勁敵勇士，穩住西區第6名席次，麥凱倫（C.J. McCollum）全場轟進8顆三分球獨拿28分無疑是功臣之一，而他也創下隊史重要里程碑。

根據統計，麥凱倫本季已經累積命中235顆三分球，超越史托雅克維奇（Peja Stojakovic）在2007-08年創下的單季233顆三分球隊史紀錄。

鵜鶘近期殺出一波4連勝，讓他們得以搶進西區前6名，例行賽最後一戰若能擊退湖人，將可以提前搶下季後賽門票。麥凱倫在球隊這波連勝中的火力釋放，可說是啟到重要作用，數據顯示，麥凱倫這4戰三分球47投29中，命中率高達61.7%。

麥凱倫的外線砲火也感染到全隊，前一場面對國王，鵜鶘轟進22記三分球，今天對勇士也砍進20顆，連兩場都飆進至少20顆三分球，寫下隊史首見紀錄。

無獨有偶，鵜鶘陣中有關三分球數據還有一項「墨菲定律」。本季當墨菲單場至少投進5記三分球時，鵜鶘戰績是11戰全勝。

另外值得一提的是，鵜鶘若能在下一場擊敗湖人，就會是隊史改名後首次單季50勝。事實上，鵜鶘隊史也只有一季超過50勝，出現在2007-08年賽季，當時還是紐奧良黃蜂。

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