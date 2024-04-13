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NBA／又一「詹皇障礙」！連續20年場均25分 傲視古今

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯再創非凡紀錄。 美聯社
詹姆斯再創非凡紀錄。 美聯社

在攸關附加賽排名卡位戰的重要比賽中，詹姆斯（LeBron James）再度發揮無與倫比的價值，全場20投13中豪取37分9籃板5助攻，其中在最後讀秒階段的突破、兩罰和抄截快攻反扣一人獨拿6分，更是帶領湖人甩開灰熊的糾纏。

這場比賽，詹姆斯一共11罰8中，生涯罰球總命中數來到8384顆，一舉超越布萊恩（Kobe Bryant），榮登史上第3名。排在詹姆斯前面的分別是「郵差」馬龍（Karl Malone）的9787顆、以及摩西馬龍（Moses Malone）的8531顆。

除了這項里程碑外，今年達成前無古人恐怕也後無來者4萬分成就的詹姆斯，還寫下一項難以想像宛如神蹟般的超級紀錄。

詹姆斯這一季已經出賽70場，累積得到1794分，即使他例行賽最後一戰面對鵜鶘分數掛零，其場均得分還是會高於25分，達成連續20年場均至少25分的非凡紀錄。

詹姆斯生涯只有新秀年平均得分不到25分，當年是20.9分；另一方面，詹姆斯生涯也累積20次單季至少拿到1500分，放眼歷史也是無人能及，唯一低於1500分的賽季是在2020-21年，當時詹姆斯因傷只打了45場比賽。

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