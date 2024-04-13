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NBA／5年內第3次對決獨行俠 快艇等待雷納德傷癒回歸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德(右)的傷勢情況將牽動快艇季後賽之路。 法新社
雷納德(右)的傷勢情況將牽動快艇季後賽之路。 法新社

在鎖定西區第4名的情況下，快艇4位先發主力今天只打了首節就提前打卡下班，最終球隊以1分之差不敵爵士。另一方面，獨行俠也是提前關機，讓雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）開始休養備戰季後賽，同樣也是以18分之差敗給活塞。

快艇和獨行俠成了全聯盟唯一一組已經確定要交手的季後賽對戰組合，快艇擁有主場優勢，例行賽對戰也取得2勝1敗。這是兩隊在5年內第3次於首輪碰頭，過去兩次快艇分別以4比2、4比3淘汰獨行俠。

這是快艇自2016-17年賽季之後再度單季取得至少50勝成績，談到即將來臨的季後賽，主帥泰隆魯（Tyronn Lue）表示：「能在如此艱困的競爭中取得第4名，獲得季後賽首輪主場優勢，這意義重大。這也是我們10年來首次贏得太平洋組的龍頭。」

對快艇來說，眼前最重要的課題莫過於雷納德（Kawhi Leonard）的右膝傷勢情況，他已經連續缺席了7場比賽，預計要到下周季後賽開打後才能上場。不過考量他過往的傷病史，許多球迷也擔憂，快艇有可能要面臨沒有雷納德的首輪比賽。

「我們希望他能夠上場比賽，這是大家所盼望的。」泰隆魯說。

而根據快艇隨隊記者的說法，球團方面顯然沒有催促其回歸。「從球隊的角度來看，雷納德右膝發炎情況似乎無須太大擔憂。目前初步認為他應該能趕在季後賽前復出，但在此之前，仍是得看他在歷經恢復訓練後的身體反應。」媒體也強調，快艇相關工作人員都在努力幫助雷納德緩解發炎的症狀。

快艇例行賽最後一戰將面對火箭，若能贏球，快艇將以52勝30敗寫下隊史單季第5好的成績；另一方面，快艇本季在客場贏得26勝，追平2014-15年賽季創下的單季最佳客場表現。

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