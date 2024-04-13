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NBA／諾基奇致勝罰球氣走國王 太陽保住最後爭6希望

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
比爾(右)第四節強勢發揮助太陽逆轉比分。 美聯社
比爾(右)第四節強勢發揮助太陽逆轉比分。 美聯社

面臨關鍵季後賽卡位戰的太陽，在今天面對國王雖然大半比賽都處於落後挨打局面，一度輸到16之多，然而第四節靠著比爾（Bradley Beal）和艾倫（Grayson Allen）合力拿下21分，逐漸收復失土。

最後8.7秒，諾基奇（Jusuf Nurkic）在禁區造成犯規，並且罰進突破平手僵局的一球，加上福克斯（De'Aaron Fox）最後持球出現要命失誤，太陽歷經千辛萬苦才以108比107險勝國王。

太陽取得2連勝的同時，也保住爭取西區第6名的機會。目前他們與鵜鶘相差1場勝差，例行賽最後一天，太陽面對灰狼必須取勝，同時冀望湖人擊敗鵜鶘，如此一來在戰績相同情況下，憑藉例行賽對戰優勢，太陽就能逆襲取得第6名季後賽門票。倘若輸球，就只能打附加賽搶7大戰。

另一方面，國王飲恨落敗後，戰績和勇士同為45勝36敗，排在西區第9名；國王最後一戰將面對後段班的拓荒者，勇士則是對爵士，連同上面的兩組對戰，都會牽動整個西區6到10名的排序。

杜蘭特（Kevin Durant）全場得到28分5籃板3助攻，布克（Devin Booker）21分6助攻4籃板，比爾20分9籃板4助攻；艾倫貢獻19分，諾基奇則有10分10籃板雙十演出。

沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出25分12籃板9助攻的準大三元，福克斯23分6助攻5籃板4抄截，穆雷（Keegan Murray）23分。

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