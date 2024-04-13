NBA／馬刺上演致勝一擊 金塊慘遭逆轉丟掉西區龍頭

全場最多領先23分且第四節一度還贏17分的金塊，沒想到卻遭遇馬刺瘋狂大逆襲，剩下0.9秒更是被葛拉罕（Devonte' Graham）上演致勝拋投，在主場以121比120上演不可思議的逆轉秀。

天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）此戰全面爆發，狂攻34分12籃板5助攻2阻攻，完全不給MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）面子；特別是第三節，溫班亞瑪一人獨拿17分，也讓落後超過20分的馬刺不至於比賽瞬間被帶走，保留後面追分的動力。

Devonté Graham comes up CLUTCH for the @spurs win! 🗣️ pic.twitter.com/CWlkhfEyQh — NBA TV (@NBATV) 2024年4月13日

金塊在第四節團隊命中率僅40.9%，三分球更是5投1中，給了馬刺逆轉的契機；終場讀秒階段，馬刺已經追到1分差，約柯奇跳投未中，瓊斯（Tre Jones）搶下籃板後快傳前場的葛拉罕，葛拉罕單挑對手直接拋投命中，直接氣走金塊。

致勝功臣葛拉罕替補拿下11分5助攻4籃板，瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）獲得21分12籃板，瓊斯14分10助攻6籃板。

金塊意外落敗也為原本的西區龍頭之爭投下變數，由於雷霆和灰狼分別贏球，形成三隊同為56勝25敗的局面；雷霆比較對戰成績取得西區第一，灰狼則是與西北組對戰勝率優於金塊，因此排在西區第2，金塊落居第3。

衛冕軍想要取得西區季後賽所有主場優勢，如今已無法自行掌握機會，得看雷霆和灰狼的臉色。總教練馬龍賽後表示：「我們原本有機會拿到頭號種子，但現在很明顯，我們很可能成為第3種子。歸根結底，不管我們排名如何，我們都清楚自己的能力。我們還有一場比賽要打，讓我們努力在曼菲斯打完例行賽，然後為季後賽首輪做好準備。」

穆雷（Jamal Murray）轟出全場最高35分，外加5籃板4助攻，約柯奇22分12助攻7籃板，波特（Michael Porter Jr.）14分，葛登（Aaron Gordon）13分。