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NBA／76人揭幕「戰神」招牌運球過人雕像 尺寸太小遭批評

聯合新聞網／ 綜合報導
「戰神」艾佛森今天迎來雕像揭幕典禮。 路透社
「戰神」艾佛森今天迎來雕像揭幕典禮。 路透社

今年適逢名人堂後衛艾佛森（Allen Iverson）球衣退休10周年，76人隊今天舉行了「戰神」雕像的揭幕儀式，選用了他招牌的「運球過人」作為姿勢，不過令人意外的是，這個雕像卻因尺寸問題引起球迷間熱烈討論。

身為1996年選秀狀元的艾佛森生涯成績輝煌，一共握有4座得分王、1座MVP，11度入選明星賽，並帶領76人闖進隊史最近一次的總冠軍戰，除了球場上榮譽無數，艾佛森場外的影響力更是世代級別，辮子、紋身、嘻哈元素進入到NBA，招牌運球動作是許多球星們小時候爭相模仿的對象，無論是莫蘭特（Ja Morant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都曾坦言將艾佛森視為偶像。

76人球團上個月向外界宣告將替艾佛森設立雕像，於今天正式揭曉，艾佛森也是隊史第10位獲得肖像榮譽的球員，許多前隊友都前來祝賀，包括克羅斯（Pat Croce）、金恩（Billy King）、R.華勒斯（Rasheed Wallace）、史諾（Eric Snow）和麥基（Aaron McKie）等人，就連曾傳出過衝突的教頭布朗（Larry Brown）都在場。

艾佛森受訪時感性的說：「當想到這座雕像時，代表了所有幫助過我的人、所有在我成長過程中奉獻過的人，我對他們做的一切感到高興，這真是種榮幸，感覺甚至不太真實。」

然而，艾佛森本人與雕像的合照在網路上引起熱議，因為相較於其他球隊常見的1：1球員等比例雕像，艾佛森這座雕像的尺寸顯然小了許多，在社群平台X上甚至有超過1萬5000則評論對此表示不滿，不過後續美媒報導指出，76人場外的雕像尺寸一直都不大，艾佛森的只是「標準版」而已。

76人 艾佛森

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