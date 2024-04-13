NBA／詹姆斯關鍵抄截反扣 湖人險勝灰熊短暫升第8名

西區排名第10名的湖人隊在今天與灰熊隊之戰，靠著詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）聯手攻下73分，其中包括詹姆斯在倒數5.2秒的抄截快攻反扣，最終就以123：120擊敗灰熊，在國王隊與勇士隊今天比賽尚未打完的情況下，暫時登上西區第8名。

面對已經提前為下賽季做準備的灰熊，湖人今天仍是背負著不能輸球的壓力，希望能夠力拚西區第8名位置，不過今天灰熊年輕陣容卻帶給湖人相當大的威脅，先發5人中有4人得分在23分以上，其中又以年僅19歲的二輪新秀傑克森（GG Jackson）攻下31分表現最佳。

除了傑克森外，灰熊拉拉維亞（Jake LaRavia）、古德溫（Jordan Goodwin）和小皮本（Scotty Pippen Jr.）3名不到25歲的年輕好手也攜手攻下79分，整場比賽緊咬湖人不放。

LEBRON JAMES ICES THE GAME WITH A REVERSE WINDMILL. THE MF 🐐 pic.twitter.com/2YE6HXxCKu — Lakers Lead (@LakersLead) 2024年4月13日

不過老經驗的湖人今天也在雙星詹姆斯和戴維斯領軍下擋下對手反撲，尤其是在第四節最後1分鐘灰熊靠著拉拉維亞的罰球取得領先後，詹姆斯先是在倒數44秒投進超前分，隨後又在比賽最後5.2秒抄截成功後上演一次拉竿反扣美技，幫助湖人最終以3分差距險勝，戰績一度躍居第8名。

湖人本場比賽以戴維斯攻下36分14籃板5助攻與詹姆斯拿下37分9籃板5助攻表現最佳，其中詹姆斯在本場比賽20投13中後，生涯累積投籃未命中數已經來到1萬4467次，距離超越歷史「打鐵王」、已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）僅差最後15次，至於他本場比賽罰球11投8中，生涯罰球總命中次數來到8384顆則是超越布萊恩登上史上第3名。