NBA／76人轟垮魔術收7連勝 受制規則屈居東區第7
挾著連勝氣勢，76人在安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）聯手飆出81分的火力放送下，第三節拉開到兩位數分差，沒有留給魔術太多懸念。終場，76人以125比113輕鬆擊敗魔術，搶下7連勝。
由於溜馬今天也輸球，出現三隊戰績同為46勝35敗的情況，76人雖然比較相互對戰成績是佔優勢，照理說可以挺進東區第5，但因為魔術是東南組龍頭，因此按照規則排名靠前，而溜馬對戰76人又取得2勝1敗，因此76人只能屈居第7。
對於76人來說這是很不利的情況，即便自己能以8連勝例行賽收尾，還是得看魔術和76人的臉色，方能確定是否能以前6名姿態搶下季後賽門票，否則的話，就得在附加賽對決熱火了。
上半場比賽一度出現疑似受傷情況的安比德，所幸還是能打完整場，他攻下32分13籃板7助攻。為了保護安比德，76人第四節讓他僅打了5分鐘就退場。
馬克西獲得28分，烏布瑞21分9籃板，哈里斯（Tobias Harris）14分6籃板3助攻2抄截2阻攻。
76人主帥諾斯（Nick Nurse）賽後談到安比德傷勢，他表示：「安比德上半場確實有扭傷左膝，但評估後仍獲准出賽。我們明天預計會針對他的傷勢繼續評估。」
馬克西則說：「上半場結束回到休息室看到他沒事，這就是好兆頭。他沒事了，可以繼續上場比賽。」
魔術陣中同樣3人得分超過20分，華格納（Franz Wagner）24分6籃板3助攻，班切羅（Paolo Banchero）22分15籃板7助攻，薩格斯（Jalen Suggs）20分。
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