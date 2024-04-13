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NBA／騎士驚險擊退溜馬 連兩年鎖定季後賽門票
騎士在主場最多領先14分的優勢下雖然遭到溜馬的頑強抵抗，第四節最後時刻雙方僅有2分之差，不過葛蘭德（Darius Garland）適時轟進重要三分球，加上史特魯斯（Max Strus）和勒佛特（Caris LeVert）5罰3中，在驚濤駭浪中以129比120擊退對手，確定拿到季後賽門票。
目前騎士排名東區第4，有可能會在首輪對上東南組龍頭魔術。魔術目前和溜馬、76人戰績相同，只要能贏得最後一場對公鹿的比賽，就能鎖定東區第5名。
騎士僅用8人應戰，主力得分手米契爾（Donovan Mitchell）攻下33分5助攻4籃板4抄截，艾倫（Jarrett Allen）補上29分14籃板；葛蘭德16分4助攻，勒佛特17分6籃板5助攻。
溜馬前3次和騎士交手取得2勝1敗優勢，但今天上半場就被轟進70分，雖然第三節追回分差，但始終無法壓過比分。
溜馬此役共8人得分達雙位數，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）19分12助攻6籃板，席亞康（Pascal Siakam）也是19分進帳，透納（Myles Turner）17分6籃板5助攻。
溜馬現在仍排名東區第6，最後一場比賽將會對上老鷹，有機會靠自己搶下季後賽門票。
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