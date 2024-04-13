NBA／超越喬丹、詹皇？球評讚唐西奇：史上最強得分手

前NBA總教練現為TNT球評的大范甘迪（Stan Van Gundy）近日在節目中盛讚獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），稱他是NBA史上最偉大的進攻機器。

「我認為我見過最好的進攻球員就是唐西奇。就嚴格侷限在得分這件事情上，他就是最強的。」大范甘迪說。

「他在進攻端沒有什麼是做不到的。首先他有高大身材，6呎8吋高，他能在很遠的射程出手，是很穩定的遠程射手，令人難以置信。他投籃效率也很高，能夠突破也能在低位攻擊，同時還是一名很優秀的傳球好手。」

大范甘迪補充道，「即時他面對包夾防守，他還是能拆解。就攻守兩端來說，可能會有人比他更好，但就進攻而言，他就是我見過最好的。」

詹姆斯（LeBron James）才剛成為史上第一位破4萬分的球員，至於10次奪下得分王的喬丹（Michael Jordan）更被視為有史以來最可怕的得分機器，但大范甘迪也針對這兩人與唐西奇的差別提出看法。

「當然我也見過喬丹，但當時的比賽和現在完全不一樣，假設喬丹生在這個時代，他可能也會頻繁地投三分，以前的聯盟不會投那麼多的三分球。喬丹可能也是一個出色的傳球手，但他沒有唐西奇那樣的視野。我這樣說不是要貶低喬丹或詹姆斯，但在我看來，唐西奇的進攻水準是處在一個不同層級。」大范甘迪說。

唐西奇在今年賽季曾創下單場73分的壯舉，如今也要以場均33.9分9.8助攻9.2籃板的成績，贏得個人生涯首座得分王。