NBA／勇士背靠背硬扛鵜鶘 柯瑞：附加賽無論對誰都要打好下一戰
勇士今天面對後段班的拓荒者一直打到第四節才分出勝負，甚至面臨分數落後威脅，不過「辣個男人」柯瑞（Stephen Curry）又一次挺身而出，在關鍵時刻獨拿8分還傳出3次助攻，帶動勇士殺出16比1的攻勢，順利收下3連勝。
「柯瑞已經這樣做了無數次，所以我不會感到驚訝。顯然，這不是他投籃狀態最好的夜晚，但他在比賽後段還是投進了一些關鍵球。」勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說。
柯瑞則表示這是他打得很差的一場比賽，「我在各個位置錯失很多球，對手打得很有能量，他們讓我們執行得很不順，他們在比賽前42分鐘的策略很奏效。」
此外，柯瑞還稱讚了魯尼（Kevon Looney）的挺身而出，「他的表現很出色，保護禁區和籃板，還能在禁區取分，並且在關鍵時刻壓制住艾頓（Deandre Ayton）。」
加上今天比賽，柯瑞生涯例行賽和季後賽已經累積命中4358顆三分球，比第2名的艾倫（Ray Allen）足足多了1000顆。
勇士拿下3連勝之後，排名提升到西區第9，與湖人、國王之間無勝差，明天背靠背對決鵜鶘將成為牽動排名的重要一戰。
對此，柯瑞表示：「我們的使命沒有變，就是贏得下一場比賽。我們雖然無法完全掌控自己的命運，但如果能夠贏球，我們就有機會繼續提升排名。我們也要通過勝利保持高昂士氣，這會影響到我們下週的附加賽。無論對手是誰，無論會在哪裡打。」
魯尼也補充道，「我們的客場表現不錯，但接下來是該好好捍衛剩下的兩場主場比賽了。我們很清楚知道我們是有能力在任何地方贏球。」
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