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NBA／兩屆灌籃王難挑戰NBA？麥克朗先後天致命缺陷

聯合新聞網／ 綜合外電報導
麥克朗雖然在灌籃大賽技驚四座，但想要立足NBA卻是各種難度。 美聯社
麥克朗雖然在灌籃大賽技驚四座，但想要立足NBA卻是各種難度。 美聯社

完成灌籃大賽連霸又贏得發展聯盟年度MVP的麥克朗（Mac McClung），雖然知名度和榮譽成就快速擴散累積，卻難以在NBA真正穩定立足，這背後的原因似乎也反映了當代NBA對於球員發展模式與競技要求。

首先，今日NBA賽場上，具有多元化技能兼具身材體型優勢的側翼球員日益普遍，這對於像麥克朗這樣身高僅有6呎2吋（約188公分）的後衛來說，無疑是一大挑戰。這些身材高大的球員不僅能夠與他在得分上匹敵，更能在防守轉換與製造進攻機會上展現出更大的效能和威脅。

從數據上看，當今NBA能夠做出顯著影響的身高6呎1呎或以下的球員寥寥無幾，得分榜上場均超過15分的矮個子，只有楊恩（Trae Young）、范弗利特（Fred VanVleet）、葛蘭德（Darius Garland）、和洛齊爾（Terry Rozier）等4人，而在10年前，這數量是現今的兩倍，如湯瑪斯（Isaiah Thomas）、保羅（Chris Paul）、和羅瑞（Kyle Lowry）等。

進一步分析，如果將標準設為每場至少得5分，並至少參加一半的比賽，目前只有18名球員達到這個標準。這意味著，平均近兩支NBA球隊中，才擁有一名身材矮小的後衛。相比之下，十年前這樣的球員有25名。

若放寬到場均10分，差距又會進一步擴大，現今只有7人達標，但在2014年卻有多達17位。

然而，即使擁有這樣的成績也不足以保證在NBA的一席之地。許多這樣的球員轉戰至歐洲聯賽，例如詹姆斯（Mike James）最近成為了歐洲聯賽的歷史得分王；霍華德（Markus Howard）和拉金（Shane Larkin）同樣在歐洲的表現也相當出色。

在歐洲，有8名身高6呎1吋或更矮的球員名列得分榜前50名，而在NBA，只有楊恩達到這一標準。

對於像麥克朗這樣的球員而言，雖然NBA的吸引力依然強烈，但歐洲聯賽正向他們招手。麥克朗去年向媒體透露，他的目標是在NBA打球，如果需要透過海外聯賽來實現這一目標，他也願意嘗試。

麥克朗還有另一項挑戰NBA的困難點是，他在防守端的可靠性問題。當今NBA的主流是能夠守多個位置的側翼鋒衛多方位兼修的球員，這讓身材較矮的後衛在防守端顯得力不從心。特別是在季後賽，比賽節奏放緩，每支球隊都會尋找並利用對位上的不利情況，這時身材較矮的後衛，其防守弱點勢必會被無限放大。

在當今的NBA，想要成功不僅需要在進攻端有出色的表現，同時也需要克服防守上的缺陷。對於麥克朗而言，除非他能夠像楊恩那樣在場上展現出特殊的天賦和技術能力，否則想要在NBA立足確實是充滿了挑戰。

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