NBA／魯尼難得上場破20分鐘扭轉戰局！勇士教頭：救了我們

勇士今天與西區弱隊拓荒者交手，第四節一度陷入落後，換上魯尼（Kevon Looney）後才扭轉戰局，以100：92贏球，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直言，魯尼拯救球隊。

由於勇士要練新秀傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），魯尼不只先發位置被取代，上場時間也大幅降低。本場比賽時間剩7分28秒時，勇士陷入3分落後，魯尼被換上場，勇士打出18：7攻勢結束比賽。

Steph 🤝 Loon Dawg pic.twitter.com/GAv7aLXH5O — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2024年4月12日

魯尼全場打21分鐘，得到9分11籃板（4進攻籃板），賞出本季新高4火鍋，正負值+19全場最高。柯爾受訪時直言，「魯尼救了我們，就像他整個職業生涯做的那樣。過去6周他一直處在輪換陣容邊緣，他總是做好準備，進場後改變比賽。」

今天是魯尼自1月13日對公牛後，首度上場時間破20分鐘，他賽後受訪時笑稱，「已經有段時間沒打20分鐘了。」他接著強調，「我知道格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）和小裴頓（Gary Payton II）缺陣，每個人都要站出來，我確保隨時做好準備，我們知道這是重要的比賽，沒有一些球員會很艱難，但我們辦到了。」

勇士贏球後戰績45勝35敗，與國王和湖人相同，比較分區戰績後，國王暫居第8，勇士第9，湖人則是第10。