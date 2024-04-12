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NBA／季後賽最終卡位戰 東西區可能各出現4隊戰績相同

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(中)、詹姆斯(右)和杜蘭特有可能會在附加賽交互廝殺。 路透社
柯瑞(中)、詹姆斯(右)和杜蘭特有可能會在附加賽交互廝殺。 路透社

NBA本季例行賽進入最後收尾階段，目前東區還有3張季後賽門票尚未確定，西區則是剩下鵜鶘與太陽的爭奪戰；同樣地，東西區有關附加賽球隊的排名順序，恐怕也要打到最後一天才能分出勝負。

以東區形勢來看，明天將上演超級割喉戰戲碼，排名第7、近期打出6連勝的76人，將在主場迎戰第5名的魔術；第4名的騎士則是要在主場對決第6名的溜馬，這4隊之間只有2場勝差，在各剩下兩場例行賽的情況下，很有可能出現4隊都是47勝35敗的局面，徹底打亂整個排名。

當多支球隊戰績相同的情況下，握有分組冠軍的球隊自然就取得優勢，這裡面就屬東南組龍頭魔術搶得先機；其次就要看球隊相互的隊戰成績，之後就是比面對東區球隊的勝率，這4隊以魔術和溜馬的勝率最高。

西區7到10名的太陽、國王、勇士、湖人也同樣會面臨4隊戰績相同的情況，且由於太平洋組龍頭為快艇，因此戰績相同就會比彼此對戰成績，這其中國王反而對戰同組3隊佔據優勢，湖人則是勝率最低。若還有戰績相同的情形，則會比較與太平洋組球隊的對戰勝率。

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