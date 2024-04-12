NBA／傳詹皇曾向湖人管理層施壓送走衛少 不滿漢姆執教

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）上季在湖人隊背負許多罵名，甚至被《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）指控是湖人休息室的「吸血鬼」，所幸他後來轉戰快艇重獲新生，如今有美媒爆料，湖人巨星詹姆斯（LeBron James）曾向管理層施壓，送走衛斯特布魯克。

據《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）報導，多名聯盟消息人士透露，湖人2021年衛冕失利後，詹姆斯向管理層施加壓力，要求交易來衛斯特布魯克，當這種組合發揮不出作用後，又向管理層要求送走衛斯特布魯克。

報導還指出，湖人本季開局戰績不佳，詹姆斯也對總教練漢姆（Darvin Ham）感到不滿，如果湖人今年季後賽失利，詹姆斯會讓球隊在他與漢姆之間二選一。

現年39歲的詹姆斯本季場均25.5分7.2籃板8.2助攻，三分球命中率41.2%創個人生涯新高，不過湖人目前暫居西區第10，可能要打附加賽。詹姆斯的合約有球員選項，能拒絕執行並與湖人簽新約，或進入自由球員市場。