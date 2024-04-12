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NBA／全力備戰季後賽 唐斯、英格倫例行賽尾聲即將回歸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰狼唐斯(右)和鵜鶘英格倫近期都將回歸。 美聯社
灰狼唐斯(右)和鵜鶘英格倫近期都將回歸。 美聯社

隨著附加賽和季後賽的逼近，各隊一些主力傷兵都尋求在例行賽尾聲回歸，趁機會調整狀態，以因應接下來的硬仗。

根據報導，灰狼主力長人唐斯（Karl-Anthony Towns）有望在明天對老鷹比賽中復出，至於鵜鶘鋒線悍將英格倫（Brandon Ingram）則是會在例行賽最後一戰對湖人的比賽中重返賽場。

唐斯是在一個月前接受左膝外側半月板撕裂修復手術，不過由於里德的挺身而出，讓灰狼戰力不至於大失血，在唐斯缺陣之後取得11勝6敗的成績，目前以55勝25敗排名西區第2，將創下隊史單季次佳成績。

唐斯本季場均可以拿到22.1分8.4籃板，投籃命中率50.6%，三分球命中率42.3%。相較於唐斯能夠健康回歸，復出之戰的對手老鷹就沒那麼好運了，兩位主力戰將強森（Jalen Johnson）和歐康古（Onyeka Okongwu）都還要缺席數周時間，確定無緣打附加賽。

另一方面，先前對魔術一戰不慎受傷的英格倫，所幸被攙扶下場的他傷勢沒有太過嚴重，後續缺席了11場比賽，有望在最後一場對湖人的比賽中回歸。

鵜鶘今天在客場擊退國王，取得2連勝，對於爭取西區第6名的季後賽門票幫助甚大，最後兩戰將面對勇士和湖人，除了自己贏球外，倘若太陽繼續落敗，鵜鶘就不用落入附加賽的生死戰。

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