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NBA／柯瑞領銜一波流擊潰拓荒者 勇士壓過湖人升西區第9

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞第四節帶領勇士一波猛攻，取得3連勝。 法新社
柯瑞第四節帶領勇士一波猛攻，取得3連勝。 法新社

鎖定附加賽席次的勇士仍希望把排名往上提升，至少能多一次機會贏得季後賽門票。考量到明天還要背靠背出戰強敵鵜鶘，在今天對拓荒者的比賽中，包括格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）等都休兵。

勇士一直打到第四節仍飽受拓荒者威脅，甚至還處於落後劣勢，但在柯瑞（Stephen Curry）的帶領下，勇士打出一波關鍵16比1猛烈攻勢，反而超前9分，進而確保勝利。

勇士收下3連勝後，拜國王和湖人都是2連敗所賜，3隊戰績同為45勝35敗，比較對戰同組戰績，排名則是落後國王，名列西區第9。

柯瑞上場36分鐘，攻下22分8助攻7籃板2阻攻，在第四節那波重要攻勢中，他一人就拿到8分並送出3次助攻，意味著勇士16比1的攻勢中，有14分是直接連動到柯瑞，其價值又一次突顯。

庫明加（Jonathan Kuminga）拿到19分6籃板，維金斯（Andrew Wiggins）15分5籃板；傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）10分8籃板4助攻4阻攻。

拓荒者「統治頓」艾頓（Deandre Ayton）仍有不錯表現，繳出25分11籃板3抄截雙十成績，華克（Jabari Walker）17分16籃板，韓德森（Scoot Henderson）18分12助攻。

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