聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／威廉森飆分助鵜鶘例行賽5戰橫掃 國王只能打附加賽
本季和國王交手取得4連勝的鵜鶘，今天在雙方第5次對決中依然讓對手難以越雷池一步。鵜鶘大半時間都掌握領先優勢，特別是在第三節後段逐漸拉開比分，最終在客場以135比123力壓國王，收下重要3連勝。
鵜鶘不僅創下賽季5戰橫掃的特殊紀錄外，也進一步把國王打進附加賽，目前西區第6名之爭的對手只剩下太陽，且領先1場勝差。
由於鵜鶘本季對戰太陽是處於劣勢，想要提前鎖定季後賽，除了要看太陽剩下兩場比賽勝負外，本身最好也是得拿下對勇士和湖人的比賽，免得夜長夢多。
國王吞下2連敗後，目前和勇士、湖人戰績相同，排名仍居西區第8，這3隊的最終排名仍會有變化。
這場比賽威廉森（Zion Williamson）奮力攻下31分6助攻4籃板3抄截，其中23分出現在下半場，聯手麥凱倫（C.J. McCollum）兩人合砍40分，是鵜鶘能夠拉開比分的關鍵。麥凱倫全場也貢獻了31分7助攻4籃板2抄截，墨菲（Trey Murphy III）27分5籃板4助攻。
鵜鶘全隊6人得分雙位數，團隊投籃命中率高達57%，三分球更是40投22中，徹底摧毀國王防線。瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）13分10籃板，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）14分。
前一場中斷連續61場雙十紀錄的沙波尼斯（Domantas Sabonis），此役得到18分10籃板；福克斯（De'Aaron Fox）進帳33分8助攻5籃板2抄截，巴恩斯（Harrison Barnes）22分。
2023-24 NBA即時比分
▪西區龍頭爭霸戰！金塊約柯奇狂砍41分擒殺灰狼 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言