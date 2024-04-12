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NBA／威廉森飆分助鵜鶘例行賽5戰橫掃 國王只能打附加賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
威廉森下半場飆分助鵜鶘拉開差距，順利收下3連勝。 美聯社
威廉森下半場飆分助鵜鶘拉開差距，順利收下3連勝。 美聯社

本季和國王交手取得4連勝的鵜鶘，今天在雙方第5次對決中依然讓對手難以越雷池一步。鵜鶘大半時間都掌握領先優勢，特別是在第三節後段逐漸拉開比分，最終在客場以135比123力壓國王，收下重要3連勝。

鵜鶘不僅創下賽季5戰橫掃的特殊紀錄外，也進一步把國王打進附加賽，目前西區第6名之爭的對手只剩下太陽，且領先1場勝差。

由於鵜鶘本季對戰太陽是處於劣勢，想要提前鎖定季後賽，除了要看太陽剩下兩場比賽勝負外，本身最好也是得拿下對勇士和湖人的比賽，免得夜長夢多。

國王吞下2連敗後，目前和勇士、湖人戰績相同，排名仍居西區第8，這3隊的最終排名仍會有變化。

這場比賽威廉森（Zion Williamson）奮力攻下31分6助攻4籃板3抄截，其中23分出現在下半場，聯手麥凱倫（C.J. McCollum）兩人合砍40分，是鵜鶘能夠拉開比分的關鍵。麥凱倫全場也貢獻了31分7助攻4籃板2抄截，墨菲（Trey Murphy III）27分5籃板4助攻。

鵜鶘全隊6人得分雙位數，團隊投籃命中率高達57%，三分球更是40投22中，徹底摧毀國王防線。瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）13分10籃板，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）14分。

前一場中斷連續61場雙十紀錄的沙波尼斯（Domantas Sabonis），此役得到18分10籃板；福克斯（De'Aaron Fox）進帳33分8助攻5籃板2抄截，巴恩斯（Harrison Barnes）22分。

NBA附加賽 國王 鵜鶘

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