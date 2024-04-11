NBA／「百分之百成功！」勇士格林對布朗尼職業生涯有信心

NBA巨星詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）近期宣布將投入今年選秀，同時也會保留學籍申請轉學，但外界普遍不看好「皇之子」在NBA發展，甚至開玩笑稱休賽季能跳出合約的詹姆斯和兒子是「同捆包」，不過勇士隊格林（Draymond Green）對此卻持相反意見。

布朗尼的天賦顯然無法和父親詹姆斯相比，成績也難以說服球隊用首輪選，但他的防守功力依舊受到球探圈一致肯定有NBA水準，球探給出的理想模板是明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）。

和詹姆斯私交不錯的格林是布朗尼的擁護者之一，他在近期的Podcast節目上提到，布朗尼今年投入選秀的選擇是正確的，因為本屆待選球員素質普遍不佳，可能是史上最差勁的一屆選秀，「布朗尼百分之百能在NBA成功，最差的情況下，他也是NBA級別的防守者，他能投籃，是個3D型球員.....也許今年命中率不太好，但他的投籃機制很優秀。」

格林後續補充道，布朗尼具備著良好的職業意識，身為在大學待好待滿的球員，格林認為正確的心態能幫布朗尼走更遠，他說：「布朗尼知道如何工作，看看他高中每個階段的狀況，你能看到他在比賽解讀、身體素質、運動能力的進步。」

布朗尼高中畢業時被《ESPN》評為4星高中生，呼聲最高時甚至在模擬選秀被排到前10順位，不過大學新鮮人賽季相當不順遂，先是夏天時在比賽中心臟驟停，遭診斷出有先天性心臟病；即便在休養後重回賽場，繳出來的成績也不理想，本季平均上場19分鐘，僅留下拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，命中率3成66、三分命中率2成67。